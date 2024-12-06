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«С приездом этих соседей моя жизнь перевернулась с ног на голову»: пожилая женщина пострадала из-за спора за землю с соседской семьей цыган

«С приездом этих соседей моя жизнь перевернулась с ног на голову»: пожилая женщина пострадала из-за спора за землю с соседской семьей цыган

Avia.pro - СМИ В городе Вольск Саратовской области произошел инцидент, который не оставил равнодушных жителей: пенсионерка пострадала в результате конфликта с цыганской семьей, живущей с ней под одной крышей.

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