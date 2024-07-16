С бывшего челябинского вице-губернатора Косилова взыщут 110 миллионов рублей

Арбитражный суд Челябинской области 16 июля удовлетворил ходатайство холдинга «Равис» по взысканию с экс-гендиректора компании, бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова 110 млн рублей в качестве убытков.
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