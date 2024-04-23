Жена погибшего на Украине наемника призвала не ждать легких денег в ВСУ

Все, кто намеревается отправиться воевать на стороне ВСУ, должны понять, что заработать таким образом легкие деньги не получится, заявила РИА Новости колумбийка Лаура, муж которой был наемником и погиб на Украине.
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