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Ядерный сценарий для Лондона: последствия конфликта России и Украины

Ядерный сценарий для Лондона: последствия конфликта России и Украины

Издание в Великобритании представило карту возможного ущерба Лондона в случае ядерного взрыва, обусловленного обострением конфликта между Россией и Украиной.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Бор
И без ядерного удара этому островку под названием Англия скоро придет конец. Поэтому они так цепляются за Украину - куда-то переезжать надо, а на Украине хорошо, тепло.
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19 час.
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