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Царьград

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МИД России отказался ужесточать визы для граждан Европы

МИД России отказался ужесточать визы для граждан Европы

Артем Студенников из МИД России сообщил, что Москва не будет ужесточать визовые требования для граждан Европы, несмотря на усилия европейских властей запугать население "российской угрозой".

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