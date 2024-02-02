НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

untitled

untitled

Reposted (Vladimir Sharypov): Увеличили грантовую поддержку социально значимых проектов до 8 млн рублей 🫂 Субсидии получили 27 некоммерческих организацийПоддержку муниципалитета получили благотворительные фонды, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях, организации, рабатаюшие с людьми с ограниченными возможностями здоровья и людьми преклонного возраста Ивановцев старшего возраста объединяют два крупных клуба: городской клуб "Ветеран", который насчитывает свыше тысячи участников, и клуб "Золотая осень" - в школе долголетия здесь занимаются три сотни женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх