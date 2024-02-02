Reposted (Vladimir Sharypov): Увеличили грантовую поддержку социально значимых проектов до 8 млн рублей 🫂 Субсидии получили 27 некоммерческих организацийПоддержку муниципалитета получили благотворительные фонды, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях, организации, рабатаюшие с людьми с ограниченными возможностями здоровья и людьми преклонного возраста Ивановцев старшего возраста объединяют два крупных клуба: городской клуб "Ветеран", который насчитывает свыше тысячи участников, и клуб "Золотая осень" - в школе долголетия здесь занимаются три сотни женщин.