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В Старице открыли памятник 3м игуменам Свято-Успенского монастыря

В Старице открыли памятник 3м игуменам Свято-Успенского монастыря

В Старице открыли памятник трём игуменам Свято-Успенского монастыря — святителю Иову, архиепископу Герману и преподобному Дионисию Радонежскому.

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