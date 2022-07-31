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Как сложилась судьба детей отечественных знаменитостей, которые решили не идти по стопам родителей

Как сложилась судьба детей отечественных знаменитостей, которые решили не идти по стопам родителей

Дети, родившие и выросшие в семьях знаменитостей, очень часто идут по стопам своих родителей. Это не удивительно, ведь они с самого раннего возраста всюду сопровождают папу и маму, бывают с ними на гастролях и съёмках, буквально растут в театре.

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