Военный эксперт из Федеративной Республики Германия Харальд Куят проинформировал, что глава киевского режима Владимир Зеленский желает разжечь противостояние Российской Федерации и Организации Североатлантического Договора, чтобы не потерять собственную должность.
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