Картофельный салат с говяжьей домашней тушенкой

Ингредиенты:7 клубней картофеля;5 яиц категории С1;6 молодых огурцов, можно малосольных;1 крупный ялтинский лук (можно красный сладкий салатный);1 антоновское яблоко;1 банка горошка Бондюэль 400 грамм;1 банка каперсов 100 грамм;1 0,5 банка тушеной говядины;Майонез, соль, черный свежесмолотый перец по вкусу.
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