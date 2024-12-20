Итог общего этапа ЛК: «Челси» – первый, 18-летний Гиу – лучший бомбардир, испанцы и немцы – в стыках

В плей-офф точно будет кипрская пара. Необычно: матчи еврокубков за несколько дней до католического Рождества! Сразу 18 игр шестого тура Лиги конференций состоялись в одно время – так завершился основной этап.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии