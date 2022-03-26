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Умер участник группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Его называли лучшим барабанщиком мира

Умер участник группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Его называли лучшим барабанщиком мира

В возрасте 50 лет ушел из жизни барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс — об этом сообщается в официальных соцсетях музыкального коллектива.

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