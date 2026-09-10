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Футболисты «Сабаха» отпраздновали день рождения клуба в самолете по пути на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов

Футболисты «Сабаха» отпраздновали день рождения клуба в самолете по пути на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Сабаха» Валдас Дамбраускас рассказал, что команда праздновала день рождения клуба прямо в самолете по пути на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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