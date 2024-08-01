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Медведчук: США планируют сменить Зеленского на Буданова

Медведчук: США планируют сменить Зеленского на Буданова

У американских и британских властей есть планы по смене украинского лидера Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и экс-главкома войск страны Валерия Залужного, который сейчас является послом в Великобритании.

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