У американских и британских властей есть планы по смене украинского лидера Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и экс-главкома войск страны Валерия Залужного, который сейчас является послом в Великобритании.
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