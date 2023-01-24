Глава ГК «Рики» Немчина: у создателей мультфильмов истекает срок лицензии на западный софт

Лицензии на западные программы, необходимые для создания мультфильмов, заканчиваются летом. Об этом предупредила глава ГК «Рики» Юлия Немчина в беседе с РБК.
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