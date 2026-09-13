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ИА Регнум

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Полянский: Россия укажет в ОБСЕ на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации

Полянский: Россия укажет в ОБСЕ на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации

Россия намерена поднять вопрос в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об угрозах главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

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