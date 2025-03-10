Раскрыты еще два шпиона, работавшие под прикрытием британского посольства в Москве

ФСБ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер занимались «разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности России», говорят в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии