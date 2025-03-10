Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Раскрыты еще два шпиона, работавшие под прикрытием британского посольства в Москве

Раскрыты еще два шпиона, работавшие под прикрытием британского посольства в Москве

ФСБ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер занимались «разведывательно-подрывной деятельностью, угрожающей безопасности России», говорят в ведомстве.

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