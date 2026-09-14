Новая вытяжка Xiaomi, которая сама следит за кастрюлей, «видит» дым и может отключить плиту, поступила в продажу в Китае

Вытяжка анализирует происходящее в кастрюле каждые 0,1 с. Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Range Hood 3 Max — умную вытяжку нового поколения, которая не просто реагирует на уже появившиеся кухонные испарения, а пытается предвидеть проблему.
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