Новая вытяжка Xiaomi, которая сама следит за кастрюлей, «видит» дым и может отключить плиту, поступила в продажу в Китае

Вытяжка анализирует происходящее в кастрюле каждые 0,1 с. Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Range Hood 3 Max — умную вытяжку нового поколения, которая не просто реагирует на уже появившиеся кухонные испарения, а пытается предвидеть проблему.