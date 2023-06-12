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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов «натовского» калибра размером в 155 миллиметров.

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