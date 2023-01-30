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Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-5, Медведев выпал из топ-10

По итогам Australian Open Новак Джокович вернулся на первую строчку рейтинга ATP. Андрей Рублев вернулся в топ-5, Стефанос Циципас – в топ-3.

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