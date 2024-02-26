Трансляции и расписание гонок Формулы 1 в сезоне-2024 на AUTOSPORT.com.ru

Трансляции и расписание гонок Формулы 1 в сезоне-2024 на AUTOSPORT.com.ruGetty Images / Red Bull Content PoolТри с половиной месяца межсезонья-2023/2024 в Формуле 1 позади, впереди новый сезон, старт которого состоится уже в конце этой недели, с 29 февраля по 2 марта, на Международном автодроме Бахрейна.