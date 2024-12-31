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Закон, порядок, государство

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Подводники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота исполнили новогоднее желание Артема из Полярного

Подводники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота исполнили новогоднее желание Артема из Полярного

На причале соединения Артема встретил Дед Мороз и подарил праздничное настроение и новогодние подарки.

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