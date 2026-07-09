В Горном Алтае осудили "черного лесоруба" за незаконную вырубку деревьев

Действия мужчины причинили государственному лесному фонду ущерб на сумму более 176 тысяч рублей В Усть-Канском районе Республики Алтай суд вынес приговор 45-летнему жителю села Талица, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.