Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

В Горном Алтае осудили "черного лесоруба" за незаконную вырубку деревьев

В Горном Алтае осудили "черного лесоруба" за незаконную вырубку деревьев

Действия мужчины причинили государственному лесному фонду ущерб на сумму более 176 тысяч рублей В Усть-Канском районе Республики Алтай суд вынес приговор 45-летнему жителю села Талица, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии