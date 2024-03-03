Народный праздник День Архипа и Филимона 4 марта 2024 года: почему в этот день старались не выходить из дома Татьяна СергееваВ четвертый день марта православные верующие отмечают светлый праздник, известный как День святых апостолов Архипа и Филимона.
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