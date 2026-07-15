В Казани отметят 447-летие явления иконы Божией Матери крестным ходом и богослужениями

В Казани 20 и 21 июля пройдут торжества, посвященные 447-летию явления иконы Пресвятой Богородицы. Праздничные мероприятия состоятся в Казанском Богородицком монастыре, который был основан на месте обретения святыни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии