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ГТРК Татарстан

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В Казани отметят 447-летие явления иконы Божией Матери крестным ходом и богослужениями

В Казани отметят 447-летие явления иконы Божией Матери крестным ходом и богослужениями

В Казани 20 и 21 июля пройдут торжества, посвященные 447-летию явления иконы Пресвятой Богородицы. Праздничные мероприятия состоятся в Казанском Богородицком монастыре, который был основан на месте обретения святыни.

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