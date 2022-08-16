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Форум «Армия – 2022»: что посмотреть и чем заняться в подмосковном парке «Патриот»

Форум «Армия – 2022»: что посмотреть и чем заняться в подмосковном парке «Патриот»

15 августа открылся VIII международный военно-технический форум «Армия». Последние достижения российского оборонно-промышленного комплекса представляют в выставочном центре подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка.

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