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Суть Событий

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Умер Анатолий Кашпировский

Умер Анатолий Кашпировский

Скончался психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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