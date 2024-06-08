Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России

© РИА Новости . Станислав Красильников Сегодня 1,2K прочитали Основные боевые действия на линии фронта развернулись в эти дни на Харьковском направлении и в районе Часова Яра (Донбасс), на других участках линии боевого соприкосновения они приобрели позиционный характер.