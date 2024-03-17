Депутат Госдумы: Замалчивается крах первой Русской весны, когда Ельцин предал Крым

Политнавигатор Верхушка украинских националистов соглашалась отдать Крым еще в 1991 – но Ельцин даже не заикнулся Власти Украины были готовы вернуть Крым России еще в 1991 году, но, вопреки бытующей легенде, Борис Ельцин даже не затрагивал тему принадлежности полуострова в Беловежской пуще.