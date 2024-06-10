Россия и Казахстан подписали соглашение о развитии креативных индустрий. Документ подписан на полях ПМЭФ между Федерацией креативных индустрий и казахстанским Фондом креативных инициатив и культурного наследия.
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