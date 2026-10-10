В Новосибирске девушке сломали нос в троллейбусе за отказ уступить место

В Новосибирске на улице Кирова пассажирку троллейбуса избили несколько человек после того, как она отказалась уступить место, — девушке сломали очки и расцарапали руки и лоб, после чего она обратилась в полицию.
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Вот,суки твари,а девчонка молодец!