Российский радар зафиксировал мнимую ядерную атаку США 30 лет назад

Ложные срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении не раз создавали военный кризис. Один из них произошел из-за пуска норвежской метеорологической ракеты, которую приняли за первый элемент американского ядерного удара.
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