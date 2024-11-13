В Иркутске наказали мать, посадившую за руль авто ребенка

Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения правил дорожного движения через мониторинг соцсетей. Так к административной ответственности привлекли 30-летнюю женщину-водителя автомобиля «Toyota Corolla Fielder» за нарушение требований к перевозке детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии