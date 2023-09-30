Перекусы и инсулинорезистентность: вредно ли «перехватывать» между основными приёмами пищи

Как правильно питаться, чтобы похудеть и сохранить вес? Вредно ли есть часто, или от перекусов только польза? Правда ли, что перекусы вызывают инсулинорезистентность? Чем опасны частые скачки инсулина? Разбираемся с диетологом Светланой Ковалёвой.