Перекусы и инсулинорезистентность: вредно ли «перехватывать» между основными приёмами пищи

Как правильно питаться, чтобы похудеть и сохранить вес? Вредно ли есть часто, или от перекусов только польза? Правда ли, что перекусы вызывают инсулинорезистентность? Чем опасны частые скачки инсулина? Разбираемся с диетологом Светланой Ковалёвой.
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