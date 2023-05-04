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Сотрудники подмосковного ГУСТ провели 24 инспекции в апреле

Сотрудники подмосковного ГУСТ провели 24 инспекции в апреле

В апреле сотрудники Главного управления содержания территорий провели 24 инспекции. ГУСТ посетило Богородский, Бронницы, Дзержинский, Дмитровский, Домодедово, Дубну, Жуковский, Каширу, Клин, Короле и другие городские округа Московской области.

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