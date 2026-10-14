Госслужащий совмещал 5 рабочих мест с полной занятостью на удалёнке: очень хотел денег

Госслужащий из Лондона Касим Чоудхури, по данным суда, тайно совмещал до пяти работ с полной занятостью в удалённом режиме, заработав почти 350 тысяч фунтов стерлингов у восьми работодателей с 2020 по 2023 год .
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