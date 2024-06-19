Ученые создали приложение, помогающее определить инсульт по выражению лица пациента

Текущая точность диагностики составляет 82 %.Исследователи из австралийского университета RMIT создали приложение на базе искусственного интеллекта (ИИ), которое анализирует симметрию лица и движение мышц.
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