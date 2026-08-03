Святая может наслать грозу за работу в поле на 4 августа

На 4 августа действуют приметы и запреты, которые предостерегают от определенных действий. Споры, работа в поле и установка ловушек на мышей могут навлечь беды, а утренняя роса предвещает плохой урожай льна.
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