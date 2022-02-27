Переполох в верхах – так реагируют в Вильнюсе на развал киевского режима

Почти 40% жителей Литвы не осуждают российскую спецоперацию на Украине, а 25% прямо симпатизируют политике Кремля Показателем того, что происходит в литовских верхах в обстановке военной операции, проводимой Вооружёнными силами РФ на Украине, стал ультиматум, выдвинутый 24 февраля художественному руководителю московского театра имена Вахтангова Римасу Туминасу министром культуры Литвы Симонасом Кайрисом: «Жду чёткого недвусмысленного увольнения Туминаса или пускай директор кладёт на стол своё заявление об уходе.