Большинство россиян выступили за введение государственной цензуры

Большинство россиян заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура, почти половина опрошенных уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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