«Через три года Россия уже станет угрозой»: Кая Каллас подбивает НАТО на агрессию против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что через 3-5 лет после возможного перемирия на Украине Россия восстановит силы и вновь представит военную угрозу для стран НАТО на восточном фланге, прежде всего уязвимых Прибалтике и Эстонии.