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«Через три года Россия уже станет угрозой»: Кая Каллас подбивает НАТО на агрессию против РФ

«Через три года Россия уже станет угрозой»: Кая Каллас подбивает НАТО на агрессию против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что через 3-5 лет после возможного перемирия на Украине Россия восстановит силы и вновь представит военную угрозу для стран НАТО на восточном фланге, прежде всего уязвимых Прибалтике и Эстонии.

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