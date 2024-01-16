«Через три года Россия уже станет угрозой»: Кая Каллас подбивает НАТО на агрессию против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что через 3-5 лет после возможного перемирия на Украине Россия восстановит силы и вновь представит военную угрозу для стран НАТО на восточном фланге, прежде всего уязвимых Прибалтике и Эстонии.
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