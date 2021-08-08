Славянская доктрина

5 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Гороскоп на 10 августа

Гороскоп на 10 августа

Гороскоп на 10 августа 2021 Овен 10 августа Овну придется найти запасной замок, чтобы закрыть свой рот.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
Нежность Поток энергии Стихии Нежности ощущается чело­веком, как мягкая, теплая текучая волна. При большом количестве данной энергии чело­век несет в себе Нежность, излучает и притягива­ет ее. Отсутствие энергии Стихии Нежности говорит о низком уровне духовного развития и о том, что Анахата-чакра практически не работает. Для притяжения извне и развития в себе потока этой энер­гии, человеку необходимо познавать суть сердечных состояний, стремиться жить ими. Нежность вовне может проявиться мягкостью в общении с другими, в особом качестве прикосновений. И, конечно же, — особый мягкий свет в глазах. Смотрите в глаза, они не обманут. Энергия Стихии Нежности локализуется на Анахата-чак­ре. Работает во всех телах. В органическом теле проявляется, функционирует и выра­батывается внутри миокарда и в верхних долях легких, отвеча­ет за гармоничное ритмичное функционирование сердечно­сосудистой системы и органов дыхания. Взаимодействует с энер­гиями Стихий Любви, Доброты, Кротости в процессе гармони­зации работы системы дыхания и кровообращения. Отсутствие энергии Стихии Нежности может привести к смерти в результате заболевания, которое в народе называют «грудной жабой», недостаток — к разным формам кислород­ного голодания, синдрому затрудненного дыхания, тахикардии, одышке, аритмии. Нарушение Природных Законов «по сердцу» ведет к тому, что энергии Стихии Нежности в человеке становится все меньше и меньше. ***

Картина дня

наверх