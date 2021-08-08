Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 10 августа Гороскоп на 10 августа 2021 Овен 10 августа Овну придется найти запасной замок, чтобы закрыть свой рот.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНежность Поток энергии Стихии Нежности ощущается человеком, как мягкая, теплая текучая волна. При большом количестве данной энергии человек несет в себе Нежность, излучает и притягивает ее. Отсутствие энергии Стихии Нежности говорит о низком уровне духовного развития и о том, что Анахата-чакра практически не работает. Для притяжения извне и развития в себе потока этой энергии, человеку необходимо познавать суть сердечных состояний, стремиться жить ими. Нежность вовне может проявиться мягкостью в общении с другими, в особом качестве прикосновений. И, конечно же, — особый мягкий свет в глазах. Смотрите в глаза, они не обманут. Энергия Стихии Нежности локализуется на Анахата-чакре. Работает во всех телах. В органическом теле проявляется, функционирует и вырабатывается внутри миокарда и в верхних долях легких, отвечает за гармоничное ритмичное функционирование сердечнососудистой системы и органов дыхания. Взаимодействует с энергиями Стихий Любви, Доброты, Кротости в процессе гармонизации работы системы дыхания и кровообращения. Отсутствие энергии Стихии Нежности может привести к смерти в результате заболевания, которое в народе называют «грудной жабой», недостаток — к разным формам кислородного голодания, синдрому затрудненного дыхания, тахикардии, одышке, аритмии. Нарушение Природных Законов «по сердцу» ведет к тому, что энергии Стихии Нежности в человеке становится все меньше и меньше. ***Комментировать
Свежие комментарии