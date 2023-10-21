Украинские источники сообщают об атаке ВС РФ в районе села Полтавка на Запорожском направлении

К утру 21 октября подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжили атаки позиций противника на целом ряде направлений.
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