Сели за ствол: в России растет оборот нелегального оружия

Все чаще боевое оружие и «переделки» применяются в России для совершения преступлений. Недавнее убийство сотрудников полиции в Подмосковье в очередной раз привлекло внимание к проблеме незаконного оборота «стволов».
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