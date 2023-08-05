Игрок "Зенита" Мостовой рассказал, как пережил ошибку в игре с "Ростовом"

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой в интервью клубной пресс-службе рассказал, как столкнулся с критикой болельщиков после результативной ошибки в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".