Кулеба: Москва и Киев далеки от переговоров о завершении конфликта

Россия и Украина по-прежнему далеки от переговоров по урегулированию конфликта. Стороны находятся там же, где были прошлой осенью, до прихода к власти в США Дональда Трампа, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов".