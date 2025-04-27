Кулеба: Москва и Киев далеки от переговоров о завершении конфликта

Россия и Украина по-прежнему далеки от переговоров по урегулированию конфликта. Стороны находятся там же, где были прошлой осенью, до прихода к власти в США Дональда Трампа, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Говорит Великий Львов".
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