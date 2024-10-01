Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации

Модест

Если всё это принять и опубликовать, то неизбежно встанет вопрос об количестве и источнике энергии для возведения мегалитов. Тесла пытался дать людям бесплатную энергию из атмосферы Земли. В таком случае, если существует бесплатная энергия, всё управление населением планеты летит в жо... Как мироедам держать народ в нужде и подчинении, если у народа нет ни в чём нужды при наличии такой манны небесной. Все углеводородные корпорации теряют смысл, деньги и их хозяева тоже не нужны. Наверное это и было причиной "войны богов" - установление власти и управления над миром для распределения "пока бесплатного" энергоресурса.