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Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации

Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации

Нынешнюю историю человечества написали в интересах хозяев Запада. На планете сохранилось множество следов древней развитой цивилизации «богов».

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Комментарии
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Модест
Если всё это принять и опубликовать, то неизбежно встанет вопрос об количестве и источнике энергии для возведения мегалитов. Тесла пытался дать людям бесплатную энергию из атмосферы Земли. В таком случае, если существует бесплатная энергия, всё управление населением планеты летит в жо... Как мироедам держать народ в нужде и подчинении, если у народа нет ни в чём нужды при наличии такой манны небесной. Все углеводородные корпорации теряют смысл, деньги и их хозяева тоже не нужны. Наверное это и было причиной &quot;войны богов&quot; - установление власти и управления над миром для распределения &quot;пока бесплатного&quot; энергоресурса.
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Модест
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