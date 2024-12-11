🎄 В Бахчисарае появилась новая праздничная ёлка Новогоднее дерево установили на площади имени В.И. Ленина, сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
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🎄 В Бахчисарае появилась новая праздничная ёлка Новогоднее дерево установили на площади имени В.И. Ленина, сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.