Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Не самодуром, а троцкистом. Просто целенаправленно стал разваливать СССР, пока ЦК переворот не устроили, поменяв его ...Как Хрущёв стал у...
  • Olegus
    Смею поправить автора, его реплика: «Из всех тогдашних лидеров страны с подобным предложением мог выступить только Н....Как Хрущёв стал у...
  • Natalija Osminina
    ЕС не может покупать газ у России, потому что придерживается санкций и не может платить в рублях. Взять быстро в друг...США отключили Гер...

США отключили Германию "от аппарата"

США отключили Германию "от аппарата"

Оставшиеся без газа немцы просят русское топливо втридорога Как оказалось, американцы "вынужденно" включили счетчик для Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Россия не может продавать газ Европе ни по какой цене. Ибо санкции.
Ответить
56 мин.
vovan
А поведение..?
Ответить
51 мин.
Natalija Osminina
ЕС не может покупать газ у России, потому что придерживается санкций и не может платить в рублях. Взять быстро в другом месте газ тоже невозможно, как и быстро найти других посредников, потому что  почти весь спг, получаемый Европой был Ямальским, который перегружался в море на американские газовозы. А задача США проста- СРОЧНО оттянуть все европейские, в частности немецкие предприятия в  США. Время не ждет. Надо успеть до конца года.
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх