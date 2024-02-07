США отключили Германию "от аппарата"

Natalija Osminina

ЕС не может покупать газ у России, потому что придерживается санкций и не может платить в рублях. Взять быстро в другом месте газ тоже невозможно, как и быстро найти других посредников, потому что почти весь спг, получаемый Европой был Ямальским, который перегружался в море на американские газовозы. А задача США проста- СРОЧНО оттянуть все европейские, в частности немецкие предприятия в США. Время не ждет. Надо успеть до конца года.