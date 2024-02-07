Оставшиеся без газа немцы просят русское топливо втридорога Как оказалось, американцы "вынужденно" включили счетчик для Германии.
США отключили Германию "от аппарата"
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Natalija Osminina
Россия не может продавать газ Европе ни по какой цене. Ибо санкции.
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56 мин.
vovan
А поведение..?
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51 мин.
Natalija Osminina
ЕС не может покупать газ у России, потому что придерживается санкций и не может платить в рублях. Взять быстро в другом месте газ тоже невозможно, как и быстро найти других посредников, потому что почти весь спг, получаемый Европой был Ямальским, который перегружался в море на американские газовозы. А задача США проста- СРОЧНО оттянуть все европейские, в частности немецкие предприятия в США. Время не ждет. Надо успеть до конца года.
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22 мин.
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