Девушки в Индии: почему они так стремятся выйти замуж за русских мужчин

Индия – волшебная страна, яркая и праздничная, здесь всегда поют, танцуют, и бушуют шекспировские страсти… Так, по крайней мере, кажется, когда смотришь индийские фильмы… Настоящая Индия Реальная Индия очень отличается от кадров кино.